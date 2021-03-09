Etkinlikler devam ediyor

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Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin 'Öğrenme Programları' kapsamında düzenlediği ve büyük ilgi gören yetişkinlere yönelik çevrim içi etkinlikleri, 'Çağdaş Türk Tiyatrosu' konulu seminerle devam ediyor.

Yazar, şair ve çevirmen Prof. Dr. Cevat Çapan'ın sekiz hafta sürecek seminerinde II. Dünya Savaşı sonrası dönemde yazılmış Türk tiyatrosu metinlerine dair genel bir çerçeve sunulacak. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek seminerde Haldun Taner, Turgut Özakman, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Güngör Dilmen, Vasıf Öngören, Vüs'at O. Bener, Oğuz Atay, Memet Baydur ve Sevim Burak’ın oyunları incelenecek.

14 Mart 2021 Pazar başlayacak dersler, dörder haftalık iki modülden oluşuyor. Tek modül için kayıt seçeneğinin yanı sıra iki modülü de içeren avantajlı kayıt imkânı bulunan etkinliğe kayıtlar Sakıp Sabancı Müzesi'nin web sayfasından gerçekleştiriliyor.

SEMİNER TAKVİMİ

Modül-1:

14, 21, 28 Mart ve 4 Nisan 2021, Pazar 14.00 - 16.00

Haldun Taner... 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı'

Turgut Özakman...'Sarıpınar 1914'

Oktay Rifat... 'Çil Horoz

Melih Cevdet Anday... 'Mikadonun Çöpleri'

Güngör Dilmen... 'Midas'ın Kulakları'

Modül-2:

11, 18, 25 Nisan ve 2 Mayıs 2021 Pazar, 14.00 - 16.00

Vasıf Öngören... 'Zengin Mutfağı'

Vüs'at O. Bener... 'Ihlamur Ağacı'

Oğuz Atay... 'Oyunlarla Yaşayanlar'

Memet Baydur... 'Cumhuriyet Kızı'

Sevim Burak... 'Sahibinin Sesi'