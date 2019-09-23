Atv ekranlar\u0131n\u0131n \u00e7ar\u015famba g\u00fcnleri yay\u0131nlanan dizisi Sen Anlat Karadeniz\u2019de merak edilen oyuncu kadrosunda ki g\u00fc\u00e7l\u00fc isimlerden bir tanesi de \u00c7a\u011fla \u00d6zavc\u0131 oldu. \u00c7a\u011fla \u00d6zavc\u0131 Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nazar Da\u011fdeviren karakterini canland\u0131r\u0131yor. Dizide yangazlardan Murat Kaleli\u2019nin sevdal\u0131s\u0131 olan Nazar karakterini canland\u0131ran oyuncu \u00c7a\u011fla \u00d6zavc\u0131 kimdir? \u00c7a\u011fla \u00d6zavc\u0131 hakk\u0131nda merak etti\u011finiz t\u00fcm detaylar\u0131 yaz\u0131m\u0131zda bulabilirsiniz. \u00c7A\u011eLA \u00d6ZAVCI K\u0130MD\u0130R? \u00c7a\u011fla \u00d6zavc\u0131, 18 Mart 1991(29 ya\u015f\u0131nda) y\u0131l\u0131nda izmir\u2019de do\u011fdu. Lise y\u0131llar\u0131ndan itibaren oyunculuk hayali kuran ve Oyunculuk hayallerini ertelemeyen oyuncu \u00c7a\u011fla \u00d6zavc\u0131, hayallerini ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in S\u00fcleyman Demirel \u00dcniversitesi G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi Sahne Sanatlar\u0131 Oyunculuk Ana Sanat Dal\u0131n\u0131 okuyup mezun oldu. \u00c7a\u011fla \u00d6zavc\u0131, bir ka\u00e7 reklam filminde oynad\u0131ktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2014 y\u0131l\u0131nda Atv ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Di\u011fer Yar\u0131m adl\u0131 dizide ilk rol\u00fcn\u00fc oynam\u0131\u015ft\u0131r.\u00a0 Daha sonra 2015 y\u0131l\u0131nda rol ald\u0131\u011f\u0131 Fox TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan O Hayat Benim dizisi ile devam eden \u00c7a\u011fla \u00d6zavc\u0131 ard\u0131ndan ise Ac\u0131 A\u015fk dizisinde Deniz karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131ca Ucuz Heyecanlar isimli tiyatro oyunlar\u0131nda yer alan oyuncu, yine Kuyu ve Musluk isimli k\u0131sa filmlerde de oynam\u0131\u015ft\u0131r. \u00c7a\u011fla \u00d6zsavc\u0131 son olarak Atv ekranlar\u0131n\u0131n reyting rekortmeni olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nazar Karakterine hayat vermektedir. Nazar Da\u011fdeviren, Cemil ve T\u00fcrkan Da\u011fdevirenlerin k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 ve Mercan\u0131n k\u0131z karde\u015fidir. Ayr\u0131ca ailece ba\u015flarda d\u00fc\u015fman ve rakip olduklar\u0131 Kalelilerin Yangaz ikizlerinden olan Murat\u2019\u0131n sevdal\u0131s\u0131 bir hem\u015firedir. \u00a0\u00a0 1.67 cm boyunda 50 kg a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda olan g\u00fczel oyuncu mavi g\u00f6zl\u00fc ve terazi burcudur. Oyuncunun sevgilisi ve \u00f6zel hayat\u0131na ait bilgiler s\u0131n\u0131rl\u0131d\u0131r. \u00c7a\u011fla \u00d6zavc\u0131 n\u0131n rol ald\u0131\u011f\u0131 diziler ve filmler: 2018 \u2013 Sen Anlat Karadeniz (Nazar) (TV Dizisi) 2017 \u2013 Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi) 2016 \u2013 Ac\u0131 A\u015fk (Deniz) \u00a0(TV Dizisi) 2015 \u2013 O Hayat Benim (TV Dizisi) 2014 \u2013 Di\u011fer Yar\u0131m (Deniz) (TV Dizisi)