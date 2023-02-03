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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağla Şıkel açıklamaları umursamadı

Avukat Nail Gönenli ile yeni bir birlikteliğe yelken açan Çağla Şıkel, muhabirlerin özel hayatı ve Mehmet Ali Erbil'in kendisi hakkındaki, "Kapımda yattı" açıklamasıyla alakalı sorularını umursamadı

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  • Çağla Şıkel açıklamaları umursamadı! Nail Gönenli ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte Etiler'deydi. İkili, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Şıkel, basın mensuplarının, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Teşekkür ederim" yanıtını vermekle yetindi.
  • Çağla Şıkel açıklamaları umursamadı! Nail Gönenli ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    UMURSAMADI

    Mehmet Ali Erbil'in kendisiyle ilgili, "Kapımda yattı" açıklamalarıyla ilgili sorularını da umursamayan Çağla Şıkel, sevgilisinin kullandığı otomobile binerek, hızla oradan uzaklaştı.
  • Çağla Şıkel açıklamaları umursamadı! Nail Gönenli ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    "KULİSİMDEN ÇIKMAZDI"

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, telefonla bağlandığı bir programda Çağla Şıkel'i vefasızlıkla suçlamıştı. Erbil, Çağla Şıkel hakkında, "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem 'Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup, hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın... Hasta olduğumda da hiç aramadı" demişti.
  • Çağla Şıkel açıklamaları umursamadı! Nail Gönenli ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    "AMACIMI AŞAN İSTEMSİZ SÖZLER SÖYLEMİŞİM"

    Mehmet Ali Erbil, sarf ettiği cümlelerin oldukça ağır ve aşağılayıcı olduğunu kanaatine vararak geri adım atıp, Çağla Şıkel'den özür dilemişti.

    Ünlü şovmen, yaptığı özür açıklamasında şunları söylemişti:

    Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini...
  • Çağla Şıkel açıklamaları umursamadı! Nail Gönenli ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    "DÜNYA AHİRET KARDEŞİMDİR"

    Çağla, benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır. Çağla, bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen ama ne kadar üzüldüysem de o sözleri sarf etmeme sebep olmamalıydı.
  • Çağla Şıkel açıklamaları umursamadı! Nail Gönenli ile aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    ÖZÜR DİLEDİ

    Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. 'Yayına çıkmak için para aldım' bile demişim; oysa ki bu da doğru değil... Yurt dışındaydım, 'Uçak biletini biz karşılayalım, gel' dediler ve gittim; hepsi bu... Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla...

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