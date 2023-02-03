"DÜNYA AHİRET KARDEŞİMDİR"



Çağla, benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır. Çağla, bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen ama ne kadar üzüldüysem de o sözleri sarf etmeme sebep olmamalıydı.