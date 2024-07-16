Çağla Şikel: Ailemin olduğu her yer bana cennet
Bali tatiline çıkan Çağla Şikel, tatil yolculuğunda duygusallaşıp ailesine duyduğu hasreti dile getirdi; "İlk kez ailemden bu kadar uzağa gidiyorum"
Çağla Şikel, yurt içinde ailecek yaptığı tatilden sonra, Bali tatiline çıktı. Şikel, çıktığı tatil yolculuğunda duygusallaşarak ailesine duyduğu hasreti dile getirdi.
45 yaşındaki ünlü modeli, uçakta takipçileriyle paylaştığı bir gönderiye, "Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet." notunu düştü.
Daha sonra başka bir gönderi daha paylaşan Çağla Şikel, "İlk kez ailemden bu kadar uzağa ve bu kadar uzun süreli bir yolculuğa çıkıyorum." şeklindeki ifadelere yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram