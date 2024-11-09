Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağla Şıkel, bikinili pozunu paylaştı - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel, bikinili pozunu paylaştı

        Çağla Şıkel, ayna karşısındaki bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 19:20 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bikinili pozunu paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emekli manken Çağla Şıkel, kasım ayında evinin aynası karşısında bikinili bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

        Öncesinde ise İstanbul'da ailesiyle birlikte güneşli günün tadını çıkaran Çağla Şıkel, o anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

        İki çocuk annesi, düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, doğal ve keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çağla şıkel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks