Çağla Şıkel'den beslenme disiplini

Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli spor alışkanlığı ve meditasyon rutinleriyle sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, fit görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şıkel, son paylaşımıyla bir kez daha sağlıklı beslenmeye verdiği önemi gözler önüne serdi.

Bilindiği üzere Şıkel, beslenme konusunda da oldukça titiz. Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Çağla Şıkel, pastadan sadece meyveli kısmı yediği anı takipçileriyle paylaştı.

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Şıkel, geçtiğimiz aylarda ise 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltı menüsünü paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu.

Fotoğraflar: Instagram