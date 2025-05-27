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        Haberler Magazin Çağla Şıkel'den beslenme disiplini - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel'den beslenme disiplini

        Çağla Şıkel, beslenme alışkanlıklarıyla yine dikkat çekti. Ünlü manken, bir arkadaşının doğum günü kutlamasında pastanın sadece meyveli kısmını yediği anı sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 23:12 Güncelleme: 27.05.2025 - 23:12
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        Dikkat çeken beslenme disiplini
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        Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli spor alışkanlığı ve meditasyon rutinleriyle sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, fit görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şıkel, son paylaşımıyla bir kez daha sağlıklı beslenmeye verdiği önemi gözler önüne serdi.

        Bilindiği üzere Şıkel, beslenme konusunda da oldukça titiz. Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Çağla Şıkel, pastadan sadece meyveli kısmı yediği anı takipçileriyle paylaştı.

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        Şıkel, geçtiğimiz aylarda ise 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltı menüsünü paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

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