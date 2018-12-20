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Şıkel, iki oğlu Kuzey ve Uzay ile bir kanepede uzanırken çekilen pozunu Instagram safyasında paylaştı. Şıkel'in " Herkese iyi geceler" notuyla yaptığı bu paylaşım da takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.