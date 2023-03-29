Çağla Şıkel: Şehir efsanesi ötesi

"O KASLARI BEN YAPTIM"



Şıkel, ayrıca "Karın kaslarını sporla mı yaptın?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:



Kaslar sonradan yapılmıyor. Hepimizin vücudunda belirli kaslar var. Kimimizin daha küçük, kimimizin daha büyük kasları var. Benim kasımın görünür olmasının sebebi, kasımın önünde bir şey olmaması. Eğer o kasının önündekileri atarsan sana oradan selam verecekler. Bir de onları birazcık proteinle beslersen onlar büyüyecekler. Bu çok zor bir şey değil. Sadece az yemen lazım. Mesela ben her şeyi yiyorum. Haftada bir gün patates kızartması yiyorum. Dışarı çıktığım zaman benim ödülüm patates kızartması ama ertesi gün daha dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yani o kasları ben yaptım ama hâlâ bunun üzerine uğraşmıyorum. Kötü beslenirsem orada yağlanma olursa o kaslar görünmüyor. Yoksa aslında hepimizde bu kaslar var.