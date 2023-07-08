Çağla Şıkel ile Nail Gönenli iddiaları yalanladı
Nail Gönenli, sevgilisi Çağla Şıkel ile birlikte objektif karşısına geçerek 'ayrılık' söylentilerine son noktayı koydu. İkili, mutluluklarını sergiledi
Çağla Şıkel, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde ikilinin yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.
İDDİALARI YALANLADILAR
Çift, haklarında ortaya atılan 'ayrılık' iddialarının ardından birlikte objektif karşısına geçti. Gönenli, sevgilisini öpüp, sarıldıkları bu anları, "Söylenecekler yazıldı..." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
İkili, böylelikle yayınladıkları siyah-beyaz fotoğrafla dedikoduları yalanlamış oldu. Çiftin romantik halleri de dikkatlerden kaçmadı.
"ALDATILDIĞIM YERDE DURMAM"
Öte yandan ayrıca ünlü manken, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.." yanıtını vermişti.
"MARKA TAKINTIM YOK"
Şıkel, Şafak'ın 'Marka takıntısı' sorusunu da yanıtlamıştı. Ünlü isim, "Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum. Gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" demişti.
"O KASLARI BEN YAPTIM"
Şıkel, ayrıca "Karın kaslarını sporla mı yaptın?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:
Kaslar sonradan yapılmıyor. Hepimizin vücudunda belirli kaslar var. Kimimizin daha küçük, kimimizin daha büyük kasları var. Benim kasımın görünür olmasının sebebi, kasımın önünde bir şey olmaması. Eğer o kasının önündekileri atarsan sana oradan selam verecekler. Bir de onları birazcık proteinle beslersen onlar büyüyecekler. Bu çok zor bir şey değil. Sadece az yemen lazım. Mesela ben her şeyi yiyorum. Haftada bir gün patates kızartması yiyorum. Dışarı çıktığım zaman benim ödülüm patates kızartması ama ertesi gün daha dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yani o kasları ben yaptım ama hâlâ bunun üzerine uğraşmıyorum. Kötü beslenirsem orada yağlanma olursa o kaslar görünmüyor. Yoksa aslında hepimizde bu kaslar var.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram