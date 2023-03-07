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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli Emirgan'da

Çağla Şıkel ile avukat Nail Gönenli aşkı dolu dizgin devam ediyor. Çift, önceki gün Emirgan'da objektiflere yansıdı

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  • Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli Emirgan'da - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Uzun süreli yalnızlığını avukat Nail Gönenli ile sonlandıran Çağla Şıkel, önceki gün yeni sevgilisiyle Emirgan’daki bir mekânda görüntülendi.
  • Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli Emirgan'da - Magazin haberleri

    Arkadaşlarıyla koyu bir sohbete dalan çift, objektifleri fark etmedi. Şıkel ve Gönenli birkaç saat kaldıkları mekândan birlikte ayrıldı.
  • Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli Emirgan'da - Magazin haberleri

    "HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

    Daha önce yeni sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt vermekten çekinen Çağla Şıkel, "Arkadaşlar hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi... Tekrar söylüyorum; bu konuyu konuşmayacağım" demişti.
  • Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli Emirgan'da - Magazin haberleri

    'ESKİ EŞ' SORULARINA YANIT

    Ayrıca 2015'te boşanan, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un bir süredir aralarının bozuk olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık sonrası eski eşiyle dostluğunu sürdüren Şıkel, konuyla ilgili "Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin" ifadelerini kullanmıştı.
  • Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli Emirgan'da - Magazin haberleri

    "GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN GÖRMÜŞ OLURSUNUZ" DEMİŞTİ

    Öte yandan Çağla Şıkel, gazetecilerin, "Ne zaman yanınızda birini göreceğiz?" sorusuna ise, "Gördüğünüz zaman görmüş olursunuz" yanıtını vermişti.

    Birliktelik yaşadığı zaman saklamayacağını belirten Şıkel, "Neden 'Beraberim' demeyeyim ki? Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok" demişti.

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