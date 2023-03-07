"GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN GÖRMÜŞ OLURSUNUZ" DEMİŞTİ



Öte yandan Çağla Şıkel, gazetecilerin, "Ne zaman yanınızda birini göreceğiz?" sorusuna ise, "Gördüğünüz zaman görmüş olursunuz" yanıtını vermişti.



Birliktelik yaşadığı zaman saklamayacağını belirten Şıkel, "Neden 'Beraberim' demeyeyim ki? Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok" demişti.