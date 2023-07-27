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        Haberler Magazin Çağla Şıkel'in buzlu fıçı deneyimi - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel'in buzlu fıçı deneyimi

        Çağla Şıkel, zihnindeki üşümeyle ilgili kalıpları yıkmak için buz kalıplarını kırdı. Şıkel, buzlu suda kendini sınadı

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        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 09:03
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        Çağla'nın fıçı deneyimi
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        Dün tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.

        Bazı şehirlerde termometrelerin 50 derece ulaştığı bile görüldü.

        Sıcak havanın yanı sıra yüksek nem de iyiden iyiye bunalttı.

        NEDENİ SICAK HAVA DEĞİL

        Sıcak havadan şikâyetçi olmayan biri vardı; Çağla Şıkel...

        Oğluyla tatile çıkan Çağla Şıkel, buz dolu fıçıya girdi. Şıkel'in fıçıya girmesinin nedeni ne sıcak havaydı ne de yüksek nem.

        KALIPLARI YIKMAK İÇİN BUZLU SUYA GİRDİ

        Çağla Şıkel'in buz dolu fıçıya girmesinin nedeni tamamen zihnindeki üşümeyle ilgili kalıpları yıkmaktı. Şıkel, buzlu fıçı deneyimini anlattı.

        MENTAL OLARAK HAZIRLANIYORDUM

        "Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydin oğlum. Teşekkür ederim.

        İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz, ikimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz. Soğuk suda yüzmeyi soğuk suyla duş almayı da öyle. Öyleydi...

        Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum. Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyordum. Soğuğa değil, nefesime odaklandım. Çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz."

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        #çağla şıkel
        #sıcak hava
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