Çağla Şıkel'in buzlu fıçı deneyimi

Dün tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.

Bazı şehirlerde termometrelerin 50 derece ulaştığı bile görüldü.

Sıcak havanın yanı sıra yüksek nem de iyiden iyiye bunalttı.

Oğluyla tatile çıkan Çağla Şıkel, buz dolu fıçıya girdi. Şıkel'in fıçıya girmesinin nedeni ne sıcak havaydı ne de yüksek nem.

Sıcak havadan şikâyetçi olmayan biri vardı; Çağla Şıkel...

MENTAL OLARAK HAZIRLANIYORDUM

"Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydin oğlum. Teşekkür ederim.

İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz, ikimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz. Soğuk suda yüzmeyi soğuk suyla duş almayı da öyle. Öyleydi...

Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum. Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyordum. Soğuğa değil, nefesime odaklandım. Çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz."