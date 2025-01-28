Çağla Şıkel: Kalbimde yine o tanıdık sızı
Çağla Şıkel, Bolu Kartalkaya'daki trajik otel yangını ardından hissettiği derin acıyı sosyal medyada paylaştığı bir çarşaf görseliyle dile getirdi; "Kalbimde yine o tanıdık sızı. Acım dolup taşıyor"
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de bir yangın çıkmış, bu yangın, büyük bir faciaya neden olmuş ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Olay anında birçok aile, çocuklarını kurtarmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı sarkıttıkları görüntülerle dikkat çekmişti.
Bu acı olay karşısında pek çok ünlü isim de duygularını dile getirmişti. Çağla Şıkel, yaşananları şu sözlerle yorumlamıştı; "Çok üzgünüm. Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Yerimde duramıyorum. Korkunç bir şey. Can kaybına bakmak bile istemiyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Yüreğimizin acısını dindirmeyecek ama suçlular umarım en ağır cezayı çekecek."
Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında bir balkona asılı çarşafın görselini paylaşarak yaşanan faciayı unutmamak adına duygularını dile getirdi.
"ACIM DOLUP TAŞIYOR"
Çağla Şıkel paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kalbimde yine o tanıdık sızı. Yine aklımı yitirmişliğimle baş başayım. Hiçbir şey olmamış gibi yaşama dönmek mi? Ya da döndüğümüzü sanmak mı? Yoksa balkonuna çarşaf asarak yaşama tutunma ihtimalimiz mi daha acı? Sığamıyorum dünyaya. Acım dolup taşıyor."
Fotoğraflar: İHA, AA, Instagram