Çağla Şıkel: Kalbimde yine o tanıdık sızı

Bu acı olay karşısında pek çok ünlü isim de duygularını dile getirmişti. Çağla Şıkel, yaşananları şu sözlerle yorumlamıştı; "Çok üzgünüm. Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Yerimde duramıyorum. Korkunç bir şey. Can kaybına bakmak bile istemiyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Yüreğimizin acısını dindirmeyecek ama suçlular umarım en ağır cezayı çekecek."