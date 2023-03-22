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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

Emre Altuğ ile evliliğinden iki çocuğu bulunan Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey üzerinden duygusal bir yazı kaleme aldı. Şıkel, "Anaokul, ilkokul, ortaokul, şimdi liseye geçiyor biri... Şimdilerde okula gelelim istemiyorlar haliyle ama olsun. Ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim" dedi

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  • Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan Çağla Şıkel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 
  • Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim - Magazin haberleri

    2015'te boşandığı Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey üzerinden duygusal bir mesaj yayınladı. 
  • Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim - Magazin haberleri

    "ŞİMDİLERDE OKULA GELELİM İSTEMİYORLAR"

    Çağla Şıkel, gönderisine "Anaokul, ilkokul, ortaokul, şimdi liseye geçiyor biri. Allah'ım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık, ne yağmurlarda ıslandık burada. Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim, tadını çıkarmışım. Ne büyük şans. Şimdilerde okula gelelim istemiyorlar haliyle ama olsun. Ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim" ifadelerini not düştü. 
  • Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim - Magazin haberleri

    7 YIL EVLİ KALMIŞLARDI

    Öte yandan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015'te sonlandırmıştı. 
  • Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim - Magazin haberleri

    NAİL GÖNENLİ İLE AŞK YAŞIYOR

    Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda uzun süreli yalnızlığını avukat Nail Gönenli ile sonlandırmıştı. 
  • Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim - Magazin haberleri

    "HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

    Daha önce yeni sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt vermekten çekinen Çağla Şıkel, "Arkadaşlar hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi... Tekrar söylüyorum; bu konuyu konuşmayacağım" demişti.

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