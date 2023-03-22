Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam edeceğim

"ŞİMDİLERDE OKULA GELELİM İSTEMİYORLAR"

Çağla Şıkel, gönderisine "Anaokul, ilkokul, ortaokul, şimdi liseye geçiyor biri. Allah'ım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık, ne yağmurlarda ıslandık burada. Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim, tadını çıkarmışım. Ne büyük şans. Şimdilerde okula gelelim istemiyorlar haliyle ama olsun. Ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim" ifadelerini not düştü.