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        Haberler Magazin Çağla Şikel ve oğullarından eğlenceli dans - Magazin haberleri

        Çağla Şikel ve oğullarından eğlenceli dans

        Çağla Şikel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:00
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        45 yaşındaki Çağla Şikel'in 2015'te boşandığı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ile Uzay'la birlikte dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Dansa eşlik ettikten sonra oturup oğullarını seyreden Çağla Şikel, gülmekten koltuktan düştü.

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        O anları sosyal medya hesabında paylaşan Çağla Şikel, "Cumartesi çocuklar bendedir" notuyla sevenleriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Çağla Şikel
        #uzay
        #kuzey
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