Çağlar Ertuğrul, Ben Affleck'i ti'ye aldı
Çağlar Ertuğrul, Ben Affleck'in havlulu fotoğrafını taklit ederek ABD'li meslektaşını ti'ye aldı
Giriş: 23.06.2025 - 09:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:30
ABD'li oyuncu Ben Affleck, geçtiğimiz günlerde okyanus kıyısında görüntülendi.
Beline sardığı havluyla ufka bakarken fotoğrafları çekilen Ben Affleck'in görünümü bir hayli dikkat çekti.
Meslektaşı Çağlar Ertuğrul, Ben Affleck'i benzer bir fotoğrafla ti'ye alarak; "Grok, bu doğru mu?" notunu ekledi.
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