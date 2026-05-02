Çağlar Söyüncü: Güzel insanlara layık olamıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL İNSANLARA LAYIK OLMUYORUZ"

Milli futbolcu, "Şu maçla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok! Ben şunun için geldim, Allah korusun kötü bir sonuç olsa da yine gelecektim..." dedi.

Sözlerine devam eden Çağlar Söyüncü, "Bu kadar güzel insanlara layık olamıyoruz. Onlar bize her zaman sahip çıkıyor. Zor bir süreç, Fenerbahçe'de oynuyorsak başımız dik olmalı. Son iki maçta da en iyi şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.