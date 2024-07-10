Çağlayan Topaloğlu: Git şarkını evinde söyle

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, amcasıyla kahve içmeye çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eten Topaloğlu, yeni şarkısı 'Yangın Var' hakkındaki sorularını yanıtladı.

"HERKES ŞARKI SÖYLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Çağlayan Topaloğlu, "Şarkımız çok güzel tepkiler aldı. Üç ay öncede Serdar Ortaç'ın bir şarkısını okumuştum. Bu şarkıda onun kadar güzel oldu. Geri dönüşler harika, artık çok şarkıcı var. Beğenilmek güzel bir şey. Şimdilerde sosyal medyası güçlü olanlar bile şarkı yapıyor. Beğenilmesi hiç önemli değil. Takipçileri fazla diye oradan yararlanmaya çalışıyorlar. Herkes şarkı söylemeye çalışıyor. Tamam söyle de, git evinde söyle." şeklinde konuştu.