Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor

Giresun'da doğal güzelliğiyle dikkati çeken Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri, kademeli normalleşme döneminde ziyaretçilerini bekliyor

Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor
AA

Şebinkarahisar ilçesi Çağlayan köyü sınırları içinde yer alan Çağlayan Şelalesi, kayalık alanın ortasından yaklaşık 50 metreden dökülüyor. Her yıl özellikle mayıs ayında kar sularının etkisiyle canlanan şelale, doğal güzelliği ve su sesiyle huzur veriyor.

AA'nın haberine göre Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki şelale ise Taşpınar Deresi üzerinden yaklaşık 20 metreden Aksu Deresi'ne dökülüyor. Giresun-Şebinkarahisar kara yolu kenarında yer alan Kuzalan Şelalesi, yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.

Çağlayan Şelalesi'ni su debisinin yüksek olduğu ilkbahar aylarında fotoğraf tutkunları ve doğaseverler ziyaret ediyor. Kuzalan Şelalesi ise konumu dolayısıyla yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, doğanın canlanmasıyla şelalelerdeki su miktarlarındaki artışın çok güzel tablolar ortaya koyduğunu söyledi.

Giresun'da akarsuların bolluğu dolayısıyla çok sayıda şelale yer aldığını aktaran Gürgenci, "Merkez ve ilçelerde bu güzelliklere şahit olunabilecek birçok şelale mevcut. Doğa turizmine de bu şelalelerin çok büyük katkısı oluyor. İlkbahar ve yaz mevsiminde ziyaretçilerin ilgisi bu şelalelere yoğun oluyor" dedi.

Gürgenci, Giresun'un birçok noktasında rastlanan büyüklü küçüklü şelalelerin doğanın içerisinde berrak sularıyla güzel görüntüler oluşturduğunu aktardı.

Şelalelerin kentte doğa turizmine çok önemli katkılarının olduğunu belirten Gürgenci, "Pandemi kurallarına riayet ederek bu sezonda da şelalelerin turistlere ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz. Şelaleler özellikle iki yıldır pandemi nedeniyle evlerde kalan ziyaretçilerin içini açacak ve rahatlatacaktır" diye konuştu.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ise kültür ve tarihiyle ön plana çıkan ilçenin doğal güzellikleri de içerisinde barındırdığını aktardı.

Bu doğal güzellikler arasından Çağlayan Şelalesi'nin ön plana çıktığını dile getiren Yılancı, "Karların erimesiyle mayıs ayının başından itibaren çok güzel görsel sunuyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten akan suyun görüntüsü gerçekten görülmeye değer. Şelale hem alttan hem de üstten görülebiliyor ve bu iki açının da ayrı bir güzelliği var" ifadesini kullandı.

Yılancı, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi gösterdiği şelalenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sessizliğe büründüğünü, kademeli normalleşmeyle şelaleye ziyaretçilerin ilgisinin artacağını düşündüklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Köy sakinlerinin 18 yıllık çabası... Bakın ne için! - Haberler
YAŞAMKöy sakinlerinin 18 yıllık çabası... Bakın ne için!
Van’ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
YAŞAMDenizli'nin Pamukkale'si değil Van!
Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice bebek müjdesi verdi
YAŞAMKraliyet'te bebek heyecanı
Doğu Anadolu'nun kuş cennetlerinde bir günde 170 türden göçmen kuş sayıldı
YAŞAMBir günde 170 tür tespit edildi
Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
YAŞAMDalyan'ın gözde yeri: Labirent görünümlü sazlıklar
5 tonluk su aygırları, günde 100 kilo meyve-sebze tüketiyor
YAŞAMBütün karpuzu mideye indirdi... O anlar kaydedildi
19 Mayıs fotoğrafları: En güzel 19 Mayıs ve Atatürk görselleri
YAŞAMEn güzel 19 Mayıs fotoğrafları
Bugün 19 Mayıs! İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerle beraber fotoğrafları! - Haberler
YAŞAMGençlerle Atatürk!
2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'de sergilenecek
YAŞAMErciyes ismi geçiyor... 2 bin 800 yıllık
18 Mayıs Süper Loto çekilişi 2021 - MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgula ekranı
YAŞAM18 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları