Cagliari: 2 - Pisa: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari sahasında Pisa'yı konuk etti. Semih Kılıçsoy'un gol attığı mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta Pisa ile 2-2 berabere kaldı.
Unipol Domus Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo'dan geldi.
Cagliari'de 82 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, Serie A'daki ilk golünü attı. Pisa'da İsak Vural, 73. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla Cagliari 15, Pisa ise 11 puana ulaştı.