Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağrı Çıtanak'tan oğlu Devin ile baba-oğul paylaşımı: Hiç eskimesin

        Çağrı Çıtanak: Hiç eskimesin

        Başak Gümülcinelioğlu ile ilk çocukları Devin'i iki ay önce kucaklarına alan Çağrı Çıtanak, oğlu ile olan fotoğrafını duygusal bir mesaj ile yayımladı; "Hiç eskimesin diye paylaşıyorum. İstediğin her zaman omuzlarımı duble yatak olarak kullanabilirsin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hiç eskimesin diye paylaşıyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2022'de evlenen oyuncu Çağrı Çıtanak ile Başak Gümülcinelioğlu geçtiğimiz yıl kasım ayında Devin adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Zaman zaman sosyal medya hesabından bebekleri ile paylaşımda bulunan çiftten Çağrı Çıtanak'tan baba-oğul pozu geldi.

        Sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte çektirdiği siyah-beyaz bir fotoğraf yayımlayan Çağrı Çıtanak, "Hiç eskimesin diye paylaşıyorum. İstediğin her zaman omuzlarımı duble yatak olarak kullanabilirsin oğlum. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çanakkale Boğazı'nda nesli tehlike altındaki pinalar yeniden yetişiyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Acarlı tarafından yürütülen proje kapsamında; nesli kritik tehlike altında bulunan Pinna nobilis türünün korunması için Çanakkale Boğazı'nda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Proje çerçevesinde, boğazın tabanı santim santim ölçülerek genç pina bireyleri doğal yaşam alanlarına yerleştiriliyor. (DHA)

        #Çağrı Çıtanak
        #Devin Çıtanak
        #Başak Gümülcinelioğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"