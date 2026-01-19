Çağrı Çıtanak: Hiç eskimesin
Başak Gümülcinelioğlu ile ilk çocukları Devin'i iki ay önce kucaklarına alan Çağrı Çıtanak, oğlu ile olan fotoğrafını duygusal bir mesaj ile yayımladı; "Hiç eskimesin diye paylaşıyorum. İstediğin her zaman omuzlarımı duble yatak olarak kullanabilirsin"
2022'de evlenen oyuncu Çağrı Çıtanak ile Başak Gümülcinelioğlu geçtiğimiz yıl kasım ayında Devin adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Zaman zaman sosyal medya hesabından bebekleri ile paylaşımda bulunan çiftten Çağrı Çıtanak'tan baba-oğul pozu geldi.
Sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte çektirdiği siyah-beyaz bir fotoğraf yayımlayan Çağrı Çıtanak, "Hiç eskimesin diye paylaşıyorum. İstediğin her zaman omuzlarımı duble yatak olarak kullanabilirsin oğlum. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.