Çağrı Çıtanak: Hiç eskimesin Başak Gümülcinelioğlu ile ilk çocukları Devin'i iki ay önce kucaklarına alan Çağrı Çıtanak, oğlu ile olan fotoğrafını duygusal bir mesaj ile yayımladı; "Hiç eskimesin diye paylaşıyorum. İstediğin her zaman omuzlarımı duble yatak olarak kullanabilirsin"

