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Çağrı, ilk kez Sezen Aksu şarkısı ile müzikseverleri ile buluştu.

'Dip' adını taşıyan parçanın sözü Sezen Aksu’ya bestesi ise Aksu’nun yanı sıra Ozan Bayraşa’ya ait.

Faklı bir yorumla müzikseverlerin karşısına çıkan müzisyenin yeni şarkısının düzenlemesini Ozan Bayraşa yaptı.

Çağrı, yeni çalışması için şu ifadeleri kullandı:

Sezen Aksu, içinde büyüdüğüm ailenin en önemli parçalarından biri. Fakat genelde kendi şarkılarımı yazmaya gayret ettiğim için onun bir şarkısını söyleme fırsatım olmamıştı. İlk kez buna cüret ettim. Hemen aile kartımı kullandım ve şarkıyı kaptım.

Şarkıda söylendiği gibi 'şu yalan dünyada, bir mutluluk oldu bana...' yorumumda fark edebilecek yenilikler biraz da bu şarkının bendeki özel yerinden…

Ozan’ın da benden yeni bir ses çıkarmak konusunda katkısı çok oldu. Aslında epey zaman olmuştu şarkı biteli. Karantina günlerine denk gelince, bekletsem mi diye düşündüm. Sonra "Üretim hayata bağlar, belki bir güzellik olur" deyip, paylaşmak istedim.

Müzisyenin klibinin yönetmen koltuğunda ise Nihat Odabaşı yer aldı.