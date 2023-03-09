Aranjör, besteci ve söz yazarı olan Çağrı Telkıvıran özel hayatıyla gündeme geldi. Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile birlikte çalışan Çağrı Telkıvıran daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Ünlü aranjörün Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilirken gözler "Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmalarına çevrildi. İşte, Çağrı Telkıvıran'ın hayatı...