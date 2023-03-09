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Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çağrı Telkıvırann'ın hayat, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilen Çağrı Telkıvıran'ın yaşı, mesleği ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte, Çağrı Telkıvıran'ın hayatı hakkında merak edilenler...

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  • Çağrı Telkıvıran kimdir? Aranjör Çağrı Telkıvıran kaç yaşında ve nereli?

    Aranjör, besteci ve söz yazarı olan Çağrı Telkıvıran özel hayatıyla gündeme geldi. Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile birlikte çalışan Çağrı Telkıvıran daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Ünlü aranjörün Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilirken gözler "Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmalarına çevrildi. İşte, Çağrı Telkıvıran'ın hayatı...
  • Çağrı Telkıvıran kimdir? Aranjör Çağrı Telkıvıran kaç yaşında ve nereli?

    ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

    Ünlü isimler ile çalışan, aranjörlük yapan başarılı isim, kendi instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 24,3bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile çalıştı.
  • Çağrı Telkıvıran kimdir? Aranjör Çağrı Telkıvıran kaç yaşında ve nereli?

    2020 yılında ise iki single çalışması ile müzik severlerin beğenisini kazandı. Seslendirdiği Kırmızı Karlar ve Olur mu şarkıları ile ciddi bir hayran kitlesine ulaştı.  
  • Çağrı Telkıvıran kimdir? Aranjör Çağrı Telkıvıran kaç yaşında ve nereli?

    Aranjör Çağrı Telkıvıran, Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile yaşadığı beraberliklerle gündeme gelmişti. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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