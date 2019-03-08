Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Cahit Berkay, Yeşilçam filmlerinin olmazsa olmaz müziklerini kendi yorumuyla “Yeşilçam Film Günleri”ni müzikseverlere sundu.

Berkay, duyulduğunda kalplere dokunan Selvi Boylum Al Yazmalım, atışmalarıyla ünlü Çiçek Abbas, güçlü armonik yapısıyla hafızalardan silinmeyen Devlerin Aşkı ve birçok filmin müziğini hikayelerini anlatarak yorumladı.