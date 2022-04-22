

Anadolu rock müziğinin ilk temsilcilerinden Moğollar’ın kurucusu Cahit Berkay ve Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Cengiz Özkan, İş Sanat’ın “Anadolu Ozanlarının İzinde” başlıklı konserinde ilk kez aynı sahnede bir araya geldi. Tamamı seyircili kaydedilen konser, 6 Mayıs Cuma, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.

Anadolu rock müziğinde unutulmaz eserlere imza atan Cahit Berkay ve geleneksel halk müziğinin virtüözlerinden Cengiz Özkan’ı ilk kez İş Sanat sahnesinde buluşturan konser, Berkay’ın Atıf Yılmaz’ın unutulmaz filmi “Selvi Boylum Al Yazmalım” için bestelediği eser ile başlıyor.

Aynı özden beslenen müziklerini seyircilerle paylaştıkları konserin finalinde Berkay ve Özkan, Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım”, türküsünü de birlikte yorumluyor. Geceye konuk olarak katılan, Türk halk müziğinin yeni nesil seslerinden Elif Buse Doğan ise “Seher Vakti", “Minnet Eylemem” ve “Çeşm-i Siyahım” türkülerini seslendiriyor. Mahzunî Şerif, Nesimî Çimen, Âşık Veysel gibi Anadolu ozanlarının eserlerinin yorumlandığı konserde, Cahit Berkay’ın yıllardır hafızalara kazınan şarkılarını Cengiz Özkan’la birlikte seslendirmesi izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Dakikalarca ayakta alkışlanan konser, ilk gösterim tarihi 6 Mayıs’tan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında izlenebilir.