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Haberler Gündem Çakmakla oyunun sonu kötü bitti! Ev küle döndü - Son dakika haberleri
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Çakmakla oyunun sonu kötü bitti! Ev küle döndü

Antalya'da babasıyla birlikte gecekonduda yaşayan zihinsel engelli Hatice U., iddiaya göre çakmakla oynadığı esnada evi yaktı. Baba Adnan U.'nun geç fark ettiği yangında ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi

Çakmakla oyunun sonu kötü bitti! Ev küle döndü - Son dakika haberleri
DHA

Antalya'da babası Adnan U. ile birlikte yaşayan 20'li yaşlardaki zihinsel engelli Hatice U., iddiaya göre çakmakla oynadığı esnada evi yaktı.

Evden alevlerin çıktığını gören Adnan U., kızını da alarak kendisini dışarıya attı. Evden alevler ile dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

GENÇ KIZA AMBULANSTA MÜDAHALE

Elinden yaralanan Hatice U.'ya, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Genç kız, daha sonra evine yakın bir noktada bulunan taşın üzerine otururken, mahalle sakinleri kendisini teselli etti.

Gecekondu yangını, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülere saniye saniye yansıdı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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