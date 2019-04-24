İstanbul Esenyurt’ta, 1 saat önce okul önünden çaldığı araçla polise yakalanan şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca feci bir kaza ile bitti.

İHA'nın haberine göre olay, dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, olaydan bir saat önce okul önünden üzerinde anahtarı bulunan aracı çalan şüpheli Esenyurt’ta polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edildi. Araçla kaçmaya başlayan şüpheli şahıs ile polisler arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

Yaşanan kovalamaca sonunda bir caddeye giren hırsızlık şüphelisi araç ile yol kenarındaki 2 yayaya ve araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile vatandaşlardan biri ağır yaralanırken şüpheli kaçmaya çalıştı. Araçtan hızla inen polis, çok geçmeden yaya bir şekilde şüpheliyi yakaladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiden durumu ağır olan vatandaşı hastaneye kaldırdı. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheli ise ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi. Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Hırsızlık şüphelisi birisini polis kovalıyordu. Adam kaçarken bir araca vurdu daha sonra yaya vurdu. Yoldan geçen vatandaştı” dedi.