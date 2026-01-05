Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 8 bin 964 hektarlık bölge, 2017'de Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.

Akarsuları, sarıçam ormanları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkında kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.

Ziyaretçilerine yürüyüş, spor, piknik ile karavan ve çadır kampının yanı sıra Dumanlı Tabiat Evleri'nde konaklama imkanı sunan yayla, çeşitli kış sporlarına da ev sahipliği yapıyor.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI DUMANLI TABİAT PARKI'NA DAVET EDİYORUZ"

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, tabiat parkının ilçeye 5 dakikalık mesafede olduğunu söyledi.

Kaymakamlık tarafından işletmesi yapılan Dumanlı Tabiat Evleri'nde konaklama imkanı bulunduğunu belirten Köroğlu, şunları kaydetti:

"Macera parkımız, camimiz, yerleşke alanımız oldukça geniştir. Tüm misafirlerimizi, vatandaşlarımızı, Türkiye'nin bu yeşil cennetini keşfetmeye bekliyoruz. Aynı zamanda, geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 20 Ocak'ta Dumanlı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı Dumanlı Tabiat Parkı'na davet ediyoruz."