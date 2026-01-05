Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

        Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 8 bin 964 hektarlık bölge, 2017'de Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.

        Akarsuları, sarıçam ormanları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkında kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.

        Ziyaretçilerine yürüyüş, spor, piknik ile karavan ve çadır kampının yanı sıra Dumanlı Tabiat Evleri'nde konaklama imkanı sunan yayla, çeşitli kış sporlarına da ev sahipliği yapıyor.

        "TÜM VATANDAŞLARIMIZI DUMANLI TABİAT PARKI'NA DAVET EDİYORUZ"

        REKLAM

        Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, tabiat parkının ilçeye 5 dakikalık mesafede olduğunu söyledi.

        Kaymakamlık tarafından işletmesi yapılan Dumanlı Tabiat Evleri'nde konaklama imkanı bulunduğunu belirten Köroğlu, şunları kaydetti:

        "Macera parkımız, camimiz, yerleşke alanımız oldukça geniştir. Tüm misafirlerimizi, vatandaşlarımızı, Türkiye'nin bu yeşil cennetini keşfetmeye bekliyoruz. Aynı zamanda, geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 20 Ocak'ta Dumanlı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı Dumanlı Tabiat Parkı'na davet ediyoruz."

        Köroğlu, Dumanlı Tabiat Parkı'na gelen vatandaşların memnun kaldığını ifade ederek, "Karadeniz'de olan nemin Dumanlı Tabiat Parkı'nda olmaması ve alanın oldukça yeşil olması gelen misafirleri büyülüyor. Yazın güzelliğinin yanında kışın da karın Dumanlı Tabiat Parkı'na kattığı ayrı büyüleyici bir güzelliği var" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eminönü'nde otomobil önce motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı; 4 yaralı-1

        Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

        #Dumanlı Tabiat Parkı
        #Erzincan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?