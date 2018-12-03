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Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı

03.12.2018 - 11:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'li Rick Maisel tehlikeli olan ve kesinlikle uygulanmaması gereken bir deneye imza attı. Maisel ellerini kelepçe ile bağlattıktan sonra çamaşır makinesine girdi. Daha sonra başka bir kişi çamaşır makinesini çalıştırdı!

  • 1 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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    Sosyal medya son zamanlarda "Çamaşır makinesi adam" ile çalkalanıyor.

  • 2 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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    Denemesi oldukça tehlikeli olan ve kesinlikle uygulanmaması gereken bir deneye imza atan çılgın adam sosyal medyada konuşuluyor.

  • 3 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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    ABD'li Rick Maisel en zor yerlerden çıkmayı başarmış bir kimse.

     

  • 4 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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    Çılgın adam son zamanlarda ise en zorlu deneylerini kayda alarak internete yüklemesiyle tanınırlığını artırıyor. 

     

  • 5 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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    Her yerden kaçabileceğini ve her yere kolaylıkla girebileceğini iddia eden ve Rick Maisel bu sefer çamaşır makinesine girmeyi denedi. 

  • 6 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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    Rick Maisel önce ellerini kelepçe ile bağlattı.

     

  • 7 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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    Ardından da çamaşır makinesine yavaşça girdi. Daha sonra görevliler makineyi çalıştırdı ve zorlu süreç başladı. 

     

  • 8 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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    El ve ayakları bağlı şekilde, makine içinde dönen Maisel, normal bir insanın kalamayacağı süre kadar çamaşır makinesinde kaldı. 

  • 9 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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    Akılalmaz bir deneyi başarıyla atlatan adamın çamaşır makinesinden çıkış anı görülmeye değer!

  • 10 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 11 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 12 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 13 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 14 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 15 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 16 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 17 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 18 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 19 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 20 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 21 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 22 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 23 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 24 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 25 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 26 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 27 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 28 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 29 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 30 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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  • 31 Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı
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