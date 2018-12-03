Çamaşır makinesinin içine girdi, sonra da çalıştırdı

ABD'li Rick Maisel tehlikeli olan ve kesinlikle uygulanmaması gereken bir deneye imza attı. Maisel ellerini kelepçe ile bağlattıktan sonra çamaşır makinesine girdi. Daha sonra başka bir kişi çamaşır makinesini çalıştırdı!