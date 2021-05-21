Camdaki Kız 6. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Sedat ve Nalan öpüştüğünü öğrenen Feride çıldırmıştır. Bu yüzden Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışır. Ancak Feride'nin yöntemleri artık sınırı aşmıştır. Camdaki Kız 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 6. son bölüm...

CAMDAKİ KIZ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

CAMDAKİ KIZ 6. SON BÖLÜM

Nalan'ın sağlığını tehlikeye atacak bir boyuta gelir. Bayılan Nalan'ı ise Muzo bulur.

Sedat ve Nalan arasında sürpriz öpücük! Sedat, Nalan'a yıldırım nikahı ile evlenmeyi teklif ediyor. Bu teklif karşısında Nalan'ın cevabı ne olacak?