Camdaki Kız dizisini büyük bir heyecanla bekleyen diziseverlere kötü haber! Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi daha önce 1 Nisan Perşembe olarak duyurulmuştu. Ancak Camdaki Kız birinci bölüm bu akşam yayınlanmıyor. Peki Camdaki Kız neden yok?

CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK? CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi her ne kadar 1 Nisan Perşembe olarak açıklansa da dizinin yayın günü değişti. Camdaki Kız 8 Nisan Perşembe akşamı yayına başlayacak. Yayın tarihinin neden değiştiği hakkında açıklama gelmedi ancak TRT1'in iddialı yapımı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin de 1 Nisan Perşembe akşamı yayınlanması nedeniyle Camdaki Kız dizisinin yayın gününün değiştirildiği tahmin ediliyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik

Devrim Yakut

Feri Baycu Güler

Feyyaz Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Hande Ataizi

Merve Polar

Nihal Menzil

Nur Sürer

Selma Ergeç

Şerif Erol

Tamer Levent

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nalan ve Sedat'ın karanlık geçmişi!

Nalan, sıcakkanlığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat geçmilerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?

Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmala baş başa bırakacak.