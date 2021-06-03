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Camdaki Kız gerçek hayatta kimdir? Camdaki Kız Nalan (Burcu Biricik) kimdir?

Camdaki Kız dizisi ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından ekrana uyarlandı. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Camdaki Kız Nalan (Burcu Biricik) kimdir? İşte detaylar...

Camdaki Kız gerçek hayatta kimdir? Camdaki Kız Nalan (Burcu Biricik) kimdir?

Camdaki Kız gerçek hayatta kim? Seyirciler her bölümünde duygusal anların yayınlandığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterinin gerçek hayatta kim olduğunu merak ediyor. Ancak bu karakterin gerçekte kim olduğu gizli tutuluyor. Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, kitabı hastalarının yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak yazmış ve bu kişilerin gerçekte kim olduğunun yayınlanması etik olmadığı için yasaktır.

CAMDAKİ KIZ NALAN - BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik Yetkin (d. 4 Mayıs 1989, Antalya),Türk oyuncudur.

4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya ’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi. çeken Biricik, Kanal D' de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV 'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır.

Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol aldı.

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