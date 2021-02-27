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'Camdaki Kız'ın konusu nedir? Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimler olacak?

Camdaki Kız dizisi konusu merak ediliyor. Yeni sezonda Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarından televizyona uyarlanan pek çok dizi arasında bir yenisi eklenecek. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Camdaki Kız' kitabından uyarlanacak olan dizinin konusu araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimler olacak? İşte detaylar...

'Camdaki Kız'ın konusu nedir? Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimler olacak?

Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ile sevenlerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Son olarak Kırmızı Oda'da izlediğimiz başarılı oyuncu, yeni dizisinde Feyyaz Şerifoğlu ile başrolü paylaşacak. Peki, Camdaki Kız dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Camdaki Kız hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda'da Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, imkansız bir aşk yaşamış ve hikayelerinin bitimi izleyiciyi çok üzmüştü. Şimdi iki isim de Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı. Biricik ve Şerifoğlu yeni dizide başrolü paylaşacak.

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanacaktır. "Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLERDİR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

OGM Pictures imzalı dizide Kırmızı Oda'daki sahneleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız dizisinde başrolü paylaşacak.

Kanal D'de yayınlanacak dizinin okuma provalarına ise başlandı. Dizinin kadrosunda Hande Ataizi, Devrim Yakut, Tamer Levent, Nur Sürer, Enis Arıkan ve Nihal Menzil gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

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