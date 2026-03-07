Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cami inşaatında göçük kamerada: 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da cami inşaatındaki göçük kamerada: 1 yaralı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.03.2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cami inşaatında göçük kamerada: 1 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında, Yenihamam Mahallesi'nde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nin inşaatında meydana geldi.

        İnşaatta bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Ekiplerin çalışmasında, ismi öğrenilemeyen işçi, bulunduğu yerden çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kameralara da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        REKLAM

        AA'nın haberine göre, Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, eski Bakırcılar Çarşısı içerisinde bulunan TOKİ şantiye alanındaki tarihi Çınarlı Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bir duvarda göçük meydana geldiği belirtildi.

        Göçük esnasında şantiye şefi olarak görev yapan ve yaralanan Z.A.'nın (36) olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı anlatılan açıklamada, olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

        *Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuvalette 15 kadını gizlice çeken şahıs yakalandı

         Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki erkek şahıs, 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Tuvalete girdiği esnada cep telefonunu fark eden kadın bir şahsın şikayeti sonrası olayın faili polis ekiplerince yakalandı ve mahkemece tu...
        #malatya haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!