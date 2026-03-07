Cami inşaatında göçük kamerada: 1 yaralı

Malatya'da cami inşaatındaki göçük kamerada: 1 yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında, Yenihamam Mahallesi'nde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nin inşaatında meydana geldi.
İnşaatta bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: DHA
Ekiplerin çalışmasında, ismi öğrenilemeyen işçi, bulunduğu yerden çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kameralara da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AA'nın haberine göre, Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, eski Bakırcılar Çarşısı içerisinde bulunan TOKİ şantiye alanındaki tarihi Çınarlı Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bir duvarda göçük meydana geldiği belirtildi.
Göçük esnasında şantiye şefi olarak görev yapan ve yaralanan Z.A.'nın (36) olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı anlatılan açıklamada, olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.
*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.