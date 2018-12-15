Kağıthane'de, cuma namazına gitmek için evden çıktıktığı belirtilen ve bir daha haber alınamayan Mehmet Demiröz (73) cami tuvaletinde ölü bulundu. Cesedin

DHA'nın haberine göre, olay, Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi Hz. Osman Cami'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazına gitmek için evden çıkan Mehmet Demiröz'ün uzun bir süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonuna cevap vermemesinin ardından telaşlanan yakınları, cami civarı ve çevredeki hastanelerde aramalarına rağmen Demiröz'ü bulamadılar.



BUGÜN OĞLU BULDU

Aramalarına bugün de devam eden yakınları, Mehmet Demiröz'ü Hz. Osman Camii'nin tuvaletinde yere yığılmış olarak buldu. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Demiröz'ün cesedi üzerinde, olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemede herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Mehmet Demiröz'ün cesedi cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

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