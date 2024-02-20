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        Camide çocuklara bıçak çeken adam serbest

        Diyarbakır'da camide oyun oynayan çocuklara bıçak çeken 70 yaşındaki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 20:10 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:16
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        Camide çocuklara bıçak çeken adam serbest
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltınan alınan yaşlı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: İHA

        13 Şubat’ta merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii’nde oyun oynayan çocukları bıçakla sessiz olmaları yönünde uyaran S.S. (70), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı.

        Fotoğraf: İHA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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