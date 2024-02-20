Camide çocuklara bıçak çeken adam serbest
Diyarbakır'da camide oyun oynayan çocuklara bıçak çeken 70 yaşındaki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltınan alınan yaşlı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf: İHA
13 Şubat’ta merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii’nde oyun oynayan çocukları bıçakla sessiz olmaları yönünde uyaran S.S. (70), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı.
Fotoğraf: İHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.