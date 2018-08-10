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Hayat arkadaşlarını genellikle modeller arasından seçen Leonardo DiCaprio, kuralı yine bozmadı. Bir dönem Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Nina Aglad gibi top modellerde aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Leonardo DiCaprio, bir süredir Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte.