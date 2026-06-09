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        Haberler Kültür-Sanat Camila Rocha 'Dönüşen Doğa IV' sergisiyle Atelier Marvy'de  

        Camila Rocha 'Dönüşen Doğa IV' sergisiyle Atelier Marvy'de  

        Brezilyalı sanatçı Camila Rocha'nın eğrelti otlarının dönüşüm süreçlerinden ilham alan eserlerinden oluşan Dönüşen Doğa IV sergisi, 12 Haziranvdan 8 Temmuz'a Kadar Atelier Marvy'de...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        'Dönüşen Doğa IV' Atelier Marvy'de  

        Atelier Marvy, 12 Haziran itibarıyla Brezilyalı sanatçı Camila Rocha’nın ‘Dönüşen Doğa IV’ isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

        Bu sergide Rocha; gezegenimizdeki en eski canlılardan biri olan eğrelti otları üzerine sürdürdüğü derinlemesine araştırmasını paylaşıyor.

        Rocha'nın zengin floral soyutlama yorumlamalarını bir arada sunan akrilik resimleri ve büyük ebatlı tuval yerleştirmeleri galeri alanına serbestçe yayılıyor.

        Camila Rocha için, uzun zamandır araştırmalarının merkezinde yer alan belirli bir eğrelti otunu resmederken yapraklardaki ışığı ve hareketi yakalamak başlı başına bir meydan okuma.

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        Sanatçıyı cezbeden yalnızca eğrelti otunun görünümü değil; aynı zamanda taşıdığı kırılganlık ve geçicilik Eğrelti otu çok dayanıklı görünse de resmetmek üzere dikey kesildiğinde hemen ölüyor.

        Yeni filizlerini kahverengi renkte, neredeyse yanmış gibi bir görünümde veren eğrelti otu, bu sayede hayvanların yeni filizlerini yemesine engel oluyor.

        Sezgilere aykırı bir şekilde, eğrelti otu büyürken kahverengiden mora ve mordan da yeşile dönüşüyor.

        Diğer bir ifadeyle, Camila’nın bazı resimleri başka bir gerçeklikte var olan mor bir sıvının içinde asılı kalmış gibi görünse de bu gerçeklik ona ilham veren samambaia’yla sıkı sıkıya bağlı ve samambaia tarafından mesken tutulu.

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