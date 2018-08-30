Çamlıca Tepesi’ndeki anten kirliliğine son vermek için Küçükçamlıca’ya yapılan ve tüm vericileri tek bir noktaya toplayacak olan 369 metrelik Radyo-TV Kulesi’nde inşaat hızla sürüyor. 2016’da temeli atılan kulenin şu anda dış giydirme ve kaplama işleri devam ediyor. 2019’da hizmete girmesi beklenen kuleye ilk kez Habertürk çıktı. Esra Boğazlıyan, seyir terası ve kafelerin bulunacağı 189 metre yüksekliğine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le birlikte tehlikeli bir yolculuk yaptı. Panoramik asansörle 7 dakikalık bir yolculuk sonunda 189 metre yüksekliğe ulaşıldı. Ancak asansörün açılmasıyla birlikte macera da başlamış oldu. Asansörle platform arasında bir metreden fazla bir boşluk vardı ve aşağısı tam 189 metreydi. Bu boşluğu atlayarak platforma çıkan Habertürk ekibi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le birlikte seyir terasının olduğu noktayı gezdi.

2019'DA HİZMETE GİRECEK

Başkan Türkmen, çalışmalarda gelinen noktayı şöyle anlattı: “Şu anda 189 metreden yukardayız. İnşaat hızla sürüyor. Kule, 2019’un ilk yarısında, haziran sonunda hizmete girecek. Toplamda 369 metre 220 metresi beton, kalan 150 metre anten kısmı. Şu anda 189 metredeyiz. Bu katlar seyir terası ve kafeterya. Aşağıda montajları yapılıp vinçle çekiliyor. Tamamlandığında muazzam bir manzara olacak. Bu aynı zamanda bir turizm projesi. Karşımızda Çamlıca Camii, oradaki antenler kaldırılacak. Proje hızla sürüyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. İstanbul için önemli bir çekim merkezi olacak. Aylar öncesinden randevu alınacak. 20’şer kişilik iki asansörle çıkılacak. Ülkemiz ve medeniyet açısından hayırlı uğurlu olsun. Hava şartlarında çalışmak çok zor. Bu gövde, kule ve anten haziran 2019’da hizmete girecek.”

180 METREDE NE OLDU?

Seyir teraslarının bulunduğu 189 metreden aşağı inmesi ise hiç kolay olmadı. Asansör çalıştıktan birkaç dakika sonra durdu. 5-6 dakikalık bekleyişin ardından asansörün kapısında boşluk kaldığı ve güvenlik önlemi gereği asansörün durduğu anlaşıldı. Asansör arızanın giderilmesi ile inişe geçti.

Toplam yüksekliği 369 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan meydana gelecek. Kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak.

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