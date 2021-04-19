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Çamur yağışı ve toz taşınımı nedir? Çamur yağışı ne zaman bitecek? İşte cevabı

Çamur yağmuru ya da diğer bir kullanışla çamur yağışı nedir? Toz taşınımı nedir, neden olur? İstanbul'da dün gece yarısından itibaren başlayan çamur yağışı ve Meteoroloji'den peş peşe gelen toz taşınımı uyarıları sonrası bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte toz taşınımı ve çamur yağışının biteceği tarih...

Çamur yağışı ve toz taşınımı nedir? Çamur yağışı ne zaman bitecek? İşte cevabı

Çamur yağışı ve toz taşınımı nedir? İstanbul'da çamur yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da dün gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayan çamur yağmuru nedeniyle bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, çamur yağışı nedir? İstanbul'da toz taşınımı ve çamur yağışı ne zaman bitecek? İşte, merak edilip araştırılan soruların cevabı ile ilgili detaylar...

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, temel olarak kuraklık ve çölleşme temelli ortaya çıkmaktadır. Toz Taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem arz etmektedir. Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika'da Sahra çölü, Asya'da Gobi ve Taklamakan çölleri, Arabistan Yarımadası çölleri, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.

TOZ TAŞINIMI NASIL OLUŞUR?

Çöllerde göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir. Bu durum toz taşınımı olarak tarif edilir. Toz taşınımı, etkisini toz fırtınalarıyla daha uzak alanlara taşıyabilir.

Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir. Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılmakta, karayolu ulaşımında ise büyük sorunlar yaşanmaktadır.

TÜRKİYE'DE TOZ TAŞINIMI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Türkiye ve çevresindeki çöl ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların bu olaylardan en fazla etkilendiği bilinmektedir.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenmektedir. Ülkemize olan toz taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu İlkbahar, Sonbahar ve Yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir.

ÇAMUR YAĞMURU NEDİR?

Toz taşınımının yağışlı hava ile aynı anda meydana gelmesi sonucu havadaki tozun yeryüzüne suyla birlikte inmesi çamur yağışı ve çamur yağmurudur.

ÇAMUR YAĞMURU NE ZAMAN BİTECEK?

Dün gece yarısından beri İstanbul'da etkili olan çamur yağmuru Meteoroloji'den yağılan son tahminlere göre 21 Nisan Çarşamba gününe kadar sürecek.

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