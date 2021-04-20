Odaş'ın iştiraki Çan 2 Termik AŞ, 21-22 Nisan tarihlerinde Borsa İstanbul'da halka açılmak için talep toplayacak. Halka arzda 3,90 lira fiyatla 74 milyon adet hisse satılıp 280 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Yüzde 10 da ek satış hakkı var. Böylece şirketin halka açıklık oranı yüzde 23'e çıkabilecek. Hisselerin yüzde 50'si yerli kurumsal yüzde 50'si de yerli bir bireysel yatırımcılara satılacak.

Çan2 Termik'in ana ortağı Odaş'ın İstanbul Borsası'na kote; elektrik üretimi ve madencilik alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğunu ifade eden Çan 2 Termik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay, " Odaş aslında termikten doğalgaz, hidroelektrik güneş enerjisi portföyü ile elektrik üretiyor. Aynı zamanda antimuan kömür madeni aktif olan ve çalışmaları devam eden altın madeni gibi madencilik faaliyeti varolan bir yapı. Büyümeye, yeni yatırımlar yapmaya daha endeksli, gelir çeşitliliği oluşmuş, onunla beraber kendi risklerini beraberinde getiren bir şirket." Çan 2'nin ise Odaş'tan ayrıştığını ifade eden Altay, bu ayrışmayı şöyle dile getirdi. "Çan 2 ise yaklaşık 340 megavatlık bir santral. 250 milyon Euro'luk bir yatırım yaptık. Bu tür bir yatırım bizim dışımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 3 tane daha yapılabilmiş. Yerli kömür termik santralleri inşa etmek gerçekten çok zor. Büyük entegre aynı zamanda butik olan yatırımlar bunlar. Bu nedenle çok kısıtlı bir ölçüde yapılabildi. Bu yatırımlar Türkiye'nin cari açığı ve istihdam sağlanması için çok önemli projeler olduğu için devlet de bu projeleri yapanlara özel teşvikler veriyor."

ÜRETİMİ DOLARA ENDEKSLİ SATIN ALINIYOR

Ürettikleri elektriğin yüzde 60-70'inin devlet tarafından 3 aylık dönemlerde dolara endeksli bir parametre ile satın aldığının altını çizen Altay, "Böylece döviz riskimiz bertaraf ediliyor. Yerli kömürü teşvik etmek için üstüne kapasite bedeli de ödeniyor. Çok zor bir yatırım sürecinden geçtik ve yatırımı devreye alabildik. Diğer yandan yatırım maliyetimiz de daha ekonomik, rakiplerimize göre çok daha düşük bir borçluluk yapımız olduğu için daha avantajlı konumdayız. 2020 yılsonu itibariyle net borç/FAVÖK oranımız 6,3. Bu oran şu anda termik santrallerde çok daha yüksek. Halka açılırsak sermaye artırımı ile bunu 5'e, 1 senelik Ebitta ile de 4'ün altına indirebileceğiz. Devletin vereceği teşvikler ile dolara endeksli ciddi bir getiri olacağı için daha çok temettüye odaklanabileceğiz. Büyüme, yeni hedefler, yeni yatırım ve borçlanmalara konsantre olmadan yatırımını yapmış, zorlukları aşmış bir şirket olarak yatırımcının karşısındayız. Teşviklerle de sabit getiri var. Sermaye artırımı ile rakiplerimize göre daha da avantajlı hale gelmek için halka açılmaya karar verdik" diye konuştu.

BORCUN VADESİ 2030'A KADAR YAYILMIŞ

Odaş'ın daha çok yatırıma dönük büyüme potansiyeli olan bir şirket olacağını bununla birlikte kimi zaman borçluluk ve risklerin artabileceği bir yapıdan söz edilebileceğini anlatan Altay, Çan 2'nin ise aldığı teşvikler ve yüksek kar marjı ile borcu da azalmış bir şirket olacağını kaydetti. Şirketin 2030 yılsonuna kadar bir proje finansmanı dahil 1.6 milyar lira borcu olduğunu anlatan Altay, "Ebittayı biz bu yıl 300 milyon TL olarak öngörüyoruz. Bu çerçevede borcumuzu azaltan temettüye dönük bir yapı olarak düşünüyoruz. Çan 2'nin geleceğini istikrarlı temettü ödeyebilen, endüstriyel riski olmayan ve borcunu iyice azaltmış bir şirket olarak görüyorum" dedi. Şirketin gelirinin yüzde 60-70'inin dövize endeksli olması nedeniyle kur yükseldiğinde gelirlerinin arttığını hatırlatan Altay, giderlerinin ise Türk Lirası maliyet unsurlarından oluştuğunu söyledi.

Altay şirketin 320 milyon liralık dönen ve 2.4 milyar liralık duran varlığı olduğunu kaydederek toplam 2 milyar 750 milyon liralık aktif büyüklüğe sahip Çan 2'nin duran varlığının tesisin kendisi olduğunu bildirdi. Santralin 2018 Temmuz ayında devreye alındığını bildiren Altay, 2018'de kısmı üretimin ardından 2019 ve 2020'de üretim yapabildiğini ve yıllarda 740 milyon TL'lik bir satış hasılatına ulaştığını kaydetti. Altay, bu tutarın yüzde 35-40'ı arasında bir faaliyet kar marjı ile geçen yıl 256 milyon liralık bir FAVÖK marjı gerçekleştiğini bu yıl sonu beklentilerinin ise 300 milyon lira olduğunu belirtti.

ARZDAN GELEN TAMAMEN BANKA BORCUNA GİDECEK

Borçlarının uzun vadeli olması nedeniyle bir stres yaratmadığını söyleyen Altay, halka arz ile birlikte kısa vadede ciddi bir nakit varlığına ulaşacaklarını ifade ederek, bu yıl yaklaşık 120 milyon liralık faiz gideri olacağını, yaklaşık 180 milyon TL faiz dışı fazla yapmayı öngördüklerini dile getirdi. Halka arz gelirinin tamamının banka borçlarının ödenmesinde kullanılacağını söyleyen Altay, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim rahat bir şekilde temettü ödememiz için net borç/Ebitta oranının 4'ün altına gelmesi gerekiyor. Bunun da seneye gerçekleşmesini bekliyoruz. Ek yatırım yapmayacağımız için önümüzdeki 1-2 senede ciddi temettü ödemeye başlayıp banka borcu ile temettü arasındaki makas giderek temettü lehine değişecek şekilde hareket edeceğiz. Banka borcumuzu ödedikten sonra kalan yasal olarak izin verilen tüm kısmı temettü olarak ödemeyi planlıyoruz. Çan 2'nin temettü ödemeye konsantre bir şirket olacağını özellikle belirtmek isterim."