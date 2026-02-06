Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm! - Galatasaray Haberleri

        Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm!

        Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 21:55 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray aşkıyla büyüdüm!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner, sarı-kırmızılı kulübe imza attığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Galatasaray kulübüne imza attıktan sonra kulübün ABD merkezli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı-kırmızılı forma için oynamanın kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu belirtti.

        Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını vurgulayan Can Armando Güner, "

        "Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Daha önce maça da geldim. Sanki yaşadıklarım gerçek değil. Çok farklı bir şey. Takım da beni çok iyi karşıladı. Güzel bir dostluk oldu. Kişisel olarak gelişmek zorundayım. Takıma hedefleri doğrultusunda yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray’ın hedefi her zaman şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak. Bir an önce başlayıp bu hedeflerin peşinden koşmamız gerekiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de evde patlama: 3 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen patlamada 3 kişi yaralandı. Ev ile park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        3 araca çarpıp takla attı
        3 araca çarpıp takla attı
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?