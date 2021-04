Can Bartu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları efsane futbolcu ve basketbolcunun ölüm yıl dönümünde merak ediliyor. Türk futbolunda derin izler bırakarak adını efsaneler arasına yazdıran Can Bartu 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte, Can Bartu'nun hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu (d. 31 Ocak 1936 İstanbul - ö. 12 Nisan 2019 İstanbul),Fenerbahçeli, efsanevi futbolcudur. 1 Ocak 1961’de, Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, millî Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcu oldu. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış sporcu olarak tarihe geçmiştir.

GENÇLİK YILLARI

31 Ocak 1936’da, İstanbul’da dünyaya gelen Can Bartu, spora, Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol millî takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan’ın aracılığıyla Fenerbahçe’de futbol oynamaya başladı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Millî takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961’de, İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962’de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964'te de Lazio’da oynadı.

İtalya’da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967’de, Türkiye’ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Üç yıl boyunca Fenerbahçe’de forma giyen futbolcu, 1969’da, Metin Oktay'ın, İstanbul'da, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan jübilesinde, Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jubileyi ölümsüzleştirmiştir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1955 - 1961 seneleri arasında Fenerbahçe’de futbol oynayan Bartu, 28 kez millî oldu. 1958’de Türkiye - Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, maçın son yedi dakikasında kaleye geçti ve bu maçta, Türk millî takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.

FUTBOL VE BASKETBOL HAYATI SONRASI

1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliğine başlayan Can Bartu; çeşitli basın ve yayın organlarında futbol yorumculuğu yapmıştır.

Türk sporu ve Fenerbahçe efsanesi olarak, henüz genç yaşlarında adını tarihe yazdıran Can Bartu, 12 Nisan 2019 günü hayatını kaybetmiştir.