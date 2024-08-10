Can Bonomo bomontiada sahnesinde

“World Akustik” konser serisi, 16 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de kendine özgü müzik tarzı ve sahne enerjisiyle öne çıkan Can Bonomo’yu Yapı Kredi bomontiada Avlu’da müzikseverlerle buluşturacak.

Nazım Hikmet’ten Atilla İlhan’a, Ulvi Cemal Erkin’den Peter Doherty’e sayısız kaynaktan beslenerek yaptığı çok kültürlü Yakındoğu müziğini “İstanbul müziği” olarak tanımlayan Can Bonomo, 6. albümü “Kara Konular”ı Şubat 2024’te yayımladı. Konserlerinde kendi şarkıları ve özgün yorumlarıyla dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Can Bonomo, müzisyenliğinin yanı sıra şiir ve illüstrasyon gibi sanatın farklı alanlarında da çalışmalarına devam ediyor. Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisi biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir.