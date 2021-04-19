"ADINLA YAŞA CANIM OĞLUM"

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Bonomo, oğlu ile ilgili ilk kez paylaşımda bulundu. Roman'ın elini yayınlayan ünlü şarkıcı, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman... Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla" ifadelerini kullandı.

Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen 33 yaşındaki Can Bonomo'nun gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.