Can Bonomo ile Öykü Karayel'den kaza sonrası ilk görüntü

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de kullandığı motosikletiyle kaza yapan şarkıcı Can Bonomo, önceki akşam ortaya çıktı. Bonomo, "Kaza anında taksi kapısı açıldı ve yere fırladım. Ne diyebilirim ki? Motosiklet kullanıcılarına lütfen dikkat edelim. Kolumdakini saklamak için sahneye güllü ve dallı bir şeyler yapacağım" dedi