Can Borcu ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmak için saatleri sayıyor. Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete’yi başrolde buluşturan Can Borcu oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan yapım, bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin sarsıcı hikâyesini ekrana taşıyor. Peki; Can Borcu konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, ATV’nin yeni dizisi Can Borcu oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…