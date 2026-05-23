        Haberler Yaşam Can dostu Cango ile denize açılıyor! "Her söylediğimi anlıyor"

        Can dostu Cango ile denizde kürek çekiyor

        Fethiye'de yaşayan emekli Fatih Kunur, 10 yıldır yanından ayırmadığı köpeği Cango ile her gün kayıkla körfeze açılıp motosiklet gezilerine çıkıyor. Sahibine adeta can yoldaşı olan Cango, deniz keyfi ve uyumlu tavırlarıyla çevredekilerin de ilgisini çekiyor

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatih Kunur, yanından hiç ayırmadığı köpeği Cango ile her sabah kayıkla körfeze açılıyor, motosikletle gezintiye çıkıyor.

        Yıllarca farklı sektörlerde çalıştıktan sonra emekli olan Kunur, 10 yıl önce küçük bir köpek sahiplendi. Yanından ayırmadığı köpeğine Cango ismini veren Kunur, patili dostunu motosiklet ya da arabayla gittiği her yere götürüyor.

        Köpeğiyle aynı ismi taşıyan kayığı da bulunan Kunur, her sabah Cango ile Fethiye Körfezi'ne açılıyor.

        Cango'nun da en sevdiği aktiviteler arasında yer alan kayık gezisi, görenlerin ilgisini çekiyor. Kunur, köpeğin kendisine can yoldaşı olduğunu, Cango'nun evladından farkı bulunmadığını söyledi.

        Her yere köpeğiyle gittiğini, onu insan büyütür gibi büyütüp ilgilendiğini anlatan Kunur, "Günün 24 saati köpeğimle beraberim. Makul olan her yere onu da götürüyorum. Tekne, araba, motor ile geziyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Konuştuğum belki 100 kelimeyi anlıyor. Özel bir eğitim aldırmadım, yıllarca aynı ev içinde yaşadığımız için her söylediğimi anlıyor" dedi.

        Hava şartları uygun olduğu sürece hemen her gün Cango ile bir saat de olsa kürek çektiklerini dile getiren Kunur, aktivitenin onun da çok hoşuna gittiğini belirtti.

        "YANIMDAN HİÇ AYRILMAZ"

        Cango'nun evden çıktıkları zaman çocuklar gibi heyecanlandığını vurgulayan Kunur, şöyle konuştu:

        "Evde hazırlık yapmaya başladığım zaman çıkacağımızı anlıyor. Trafik eğitimi de var, ben komut vermeden yoldan karşıya geçmez. Yanımdan hiç ayrılmaz. Çalıştığım dönemde 'Emekli olursam bir tekne alacağım.', bir de 'Köpek besleyeceğim.' dedim. Adını da bir filmden esinlenerek koydum. Tekneme köpeğimin ismini verdim, arabada ismi yazılı. Onu çok seviyorum. Daha doğrusu hayvanları çok seviyorum. Zaten hayvanı sevmeyen insan da sevmez."

        Cango ile körfezdeki gezisinin insanların dikkatini çektiğini aktaran Kurgun, "İnsanların bu durum hoşuna gidiyor ve genelde fotoğrafımızı çekiyorlar. Cango yüzmeyi de çok sever. Her gün kısmen de olsa denize giriyor" diye konuştu.

        Kunur, köpeğiyle yaptıkları aktivitelerin zaman zaman sosyal medyada da paylaşıldığını sözlerine ekledi.

        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Bayram için yollara düştük!
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
