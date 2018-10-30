Can Kırıkları dizisi 4. bölümü ile dün akşam ATV ekranlarına geldi. Cihan uğruna mesleğini yakmayı göze alan Hande, Leyla'nın geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde eder. Cihan ise Pınar'ın katili olan karısı Aysel'i ele vermeye kararlıdır. Ancak Ercüment'in ölüm haberiyle tüm taşlar yerinden oynar. Peki, Can Kırıkları 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

CAN KIRIKLARI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Can Kırıkları dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

CAN KIRIKLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyla ve Zeynep köşeye sıkışıyor!

Zeynep'le Ercüment'in birlikte olduğu video Kerem'in eline geçer. Karısını korumak isteyen Kerem, Cihan Karadağ dosyasının yeni savcısı olurken bir yandan da hesap sormak için Ercüment'in peşine düşer. Pınar cinayetini araştıran Leyla ile Aslan'ın çabaları sonucu Pınar'ın mezarı açılır, ancak herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir. Cihan uğruna mesleğini yakmayı göze alan Hande, Leyla'nın geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde eder. Cihan ise Pınar'ın katili olan karısı Aysel'i ele vermeye kararlıdır. Ancak Ercüment'in ölüm haberiyle tüm taşlar yerinden oynar. Köşeye sıkışan Leyla ile Zeynep'i kötü günler beklemektedir. Ercüment cinayetini araştıran Aslan ve Kerem ise katillerin yanı başlarında olduğundan şimdilik habersizdir.

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