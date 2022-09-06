Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü

GÖZLER BESTEMSU ÖZDEMİR'E ÇEVRİLMİŞTİ

Diletta Leotta'nın sözlerinin ardında gözler Can Yaman'ın 2017 yılında ayrıldığı oyuncu Bestemsu Özdemir'e çevrilmişti. Yaman ile birlikteliğini o sene bitiren Özdemir'in oyuncu tarafından ihanete uğradığı konuşulmuştu. Ancak Diletta Leotta'nın iddiası, tam aksini göstermişti.

Özdemir, o dönem ayrılıkla ilgili "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı. Yürümedi, anlaşamadık" açıklamasını yapmıştı.

Fotoğraflar: Instagram, Splash News.