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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü

Oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, katıldığı 79'uncu Venedik Film Festivali'nde 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülüne layık görüldü

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  • Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü - Magazin haberleri

    Çekimleri Macaristan'da yapılacak 'El Turco' adlı yeni bir dizi için yakında kamera karşısına geçecek olan Can Yaman, bu yıl 79'uncusu gerçekleşen Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi.
  • Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü - Magazin haberleri

    32 yaşındaki oyuncu, festivale 30 Eylül’de yayın hayatına başlayacak 'Viola Come Il Mare' adlı dizide başrolü paylaştığı Francesca Chillemi ile katıldı.
  • Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü - Magazin haberleri

    VENEDİK'TE ÖDÜL ALDI

    İtalya'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Yaman, törende 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülüne layık görüldü.
  • Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü - Magazin haberleri

    ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞIYOR

    Can Yaman, Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra gönlünü rol arkadaşı Francesca Chillemi'ye kaptırmıştı.
  • Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü - Magazin haberleri

    Yaman, geçtiğimiz aylarda sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla Chillemi ile haklarında çıkan 'aşk' dedikodularını doğrulamıştı.
  • Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü - Magazin haberleri

    "GÜNEŞ GİBİ GÜZEL"

    Sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşarak aşkını ilan eden Can Yaman, gönderisinde "Güneş gibi güzel" ifadelerine yer vermişti.
  • Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü - Magazin haberleri

    ESKİ SEVGİLİSİ KONUŞMUŞTU

    Öte yandan geçtiğimiz yıl evlilik hazırlığı yaptığı Can Yaman ile yollarını ayıran spiker Diletta Leotta, İtalyan gazetesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
  • Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü - Magazin haberleri

    "CAN 2017'DE ALDATILMIŞ"

    Leotta, Yaman'ın güven sorunu olduğunu söyledi. İtalyan spiker, "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış" demişti.
  • Can Yaman'a 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü - Magazin haberleri

    GÖZLER BESTEMSU ÖZDEMİR'E ÇEVRİLMİŞTİ

    Diletta Leotta'nın sözlerinin ardında gözler Can Yaman'ın 2017 yılında ayrıldığı oyuncu Bestemsu Özdemir'e çevrilmişti. Yaman ile birlikteliğini o sene bitiren Özdemir'in oyuncu tarafından ihanete uğradığı konuşulmuştu. Ancak Diletta Leotta'nın iddiası, tam aksini göstermişti.

    Özdemir, o dönem ayrılıkla ilgili "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı. Yürümedi, anlaşamadık" açıklamasını yapmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, Splash News.

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