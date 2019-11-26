Başrolünye Can Yaman'ın yer aldığı 'Erkenci Kuş' dizisi, İspanya ve İtalya'da büyük ilgi gördü. Oyuncu, bir televizyon programına konuk olmak için geçtiğimiz günlerde Madrid'e gitti.

Yaman'ı, havalimanında binlerce hayranının karşılaması magazin gündeminde çok konuşuldu. Ancak Yaman'ı karşılayan topluluğun cast ajansı tarafından getirildiği iddiaları ortaya atıldı.

Yaman, "İspanyol Hello dergisi Hola'nın paylaştığı bu video, bütün kötü niyetli insanlara cevabımdır" notunu ekleyerek 'cast ajansı' iddialarına Instagram hesabından yanıt verdi.